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Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan Türk milyarder yerli hibrit otomobil üretecek

Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan Türk milyarder yerli hibrit otomobil üretecek

Honda'nın Kocaeli Gebze'deki kapanan fabrikasını Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran'ın sahibi olduğu HABAŞ satın aldı. HABAŞ'ın fabrikayı yerli bir hibrit otomobil üretmek için kullanacağı açıklandı.

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TÜRKİYE'de üretime son veren Honda'nın Kocaeli Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, burada yerli araç üretmek için hazırlık yapıyor. HABAŞ yetkilileri fabrikada yerli bir hibrit otomobil üretileceğini açıkladı.

Otomobil ve motosiklet tutkusu olduğu bilinen HABAŞ'ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran, uzun süredir hayalini kurduğu yerli otomobil projesini satın aldığı Honda fabrikasında gerçeğe dönüştürüyor. HABAŞ yetkilileri 30'a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde olduklarını, yerli hibrit bir otomobil markası ile seri üretime başlayacaklarını açıkladı.

Eski Honda çalışanlarına teklif götürüyor

Dünya gazetesinden Ayşe Yücel'in haberine göre HABAŞ, kapanan Honda İngiltere fabrikasının ekipmanlarını da satın alarak Türkiye'ye getirdi. Mehmet Rüştü Başaran, hibrit otomobilin üretimi için eski Honda çalışanlarına da teklif götürüyor.

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