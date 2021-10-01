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KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde 8 kaçak göçmen yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde limanda, KKTC’ye giden TIR'ın dorsesinde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

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Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seka Limanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), gidecek olan TIR'da arama yaptı. Aramada, dorsede, malzemelerin arasına gizlenmiş Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

TIR şoförü A.E. gözaltına alınırken, kaçaklar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. TIR şoförü A.E. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

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