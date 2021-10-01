HDP'li Pervin Buldan'dan seçim çıkışı: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'üçüncü yol' ittifakına değindi. Buldan, parlamento seçimlerinde Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak, "Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz" dedi.

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T24'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partileri tarafından 'Demokrasi Tutum Belgesi' adıyla yayımlanan 11 maddelik deklarasyona ve ittifak çalışmalarına değindi.

2023 yılında yapılacak seçimlerin parlamento ayağında ittifaka ihtiyaç duymadıklarını belirten Buldan, 'üçüncü yol' olarak nitelendirdiği ittifaka ilişkin, "Önümüzde iki seçim var. Aynı günde yapılacak. Parlamento seçiminde herhangi bir ittifaka ihtiyacımız yok. Anketlerde yüzde 13-14 rakamlarına ulaşıyoruz. Parlamento seçimlerinde daha demokratik bir ittifakı esas alıyoruz" dedi.

"Amacımız iktidara sandalye kaybettirmek"

Demokratik ittifakın içinde Millet İttifakı'nın olmadığını vurgulayan Buldan, "Onların da dışında kalan 'gri alan' dediğimiz ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı bir ittifak olacak" diye konuştu.

Amaçlarının iktidara sandalye sayısı kaybettirmek ve HDP içinde yer almayan toplumun farklı çevrelerinin olduğunu belirten Buldan, "Farklı çevreleri de parlamentoya sokabilirsek, yüzde 10 değil 20'lere varan bir oranla parlamentoya girersek biz o zaman demokratik ittifakı, üçüncü yolu oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.