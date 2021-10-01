Aynı anda koronavirüs ve grip aşısı olmak güvenli mi?

İNGİLTERE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile grip aşılarının aynı anda verilmesi üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışmada kişilerin aynı anda hem Kovid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu ve üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtildi.

Abone ol

İNGİLTERE'de kişilerin hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de grip aşısını aynı anda olmaları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada kişilerin aynı anda hem Covid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu belirtildi.

Araştırmada kişilerin her iki aşıyı da olmaları durumunda üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtilirken bu durumun hafif ve orta derecede yan etki gösterdiği aktarıldı.

"Aşı programlarının geleceği için yardımcı olacak"

Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışma ile ilgili konuşan araştırmanın başındaki kişi Rajeka Lazarus, "Bu, her iki aşıya da ihtiyaç duyanlar için daha az randevu anlamına gelebilecek gerçekten olumlu bir adım" dedi.

Lazarus, "Bu çalışmanın sonuçları değerlendirilmeleri için Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesine (JCVI) sunuldu ve politika yapıcılara bu önemli aşı programlarının geleceğini planlamada yardımcı olacak" diye konuştu.