BIST 1.399
DOLAR 8,87
EURO 10,29
ALTIN 501,55
HABER /  SAĞLIK

Aynı anda koronavirüs ve grip aşısı olmak güvenli mi?

Aynı anda koronavirüs ve grip aşısı olmak güvenli mi?

İNGİLTERE'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile grip aşılarının aynı anda verilmesi üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışmada kişilerin aynı anda hem Kovid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu ve üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtildi.

Abone ol

İNGİLTERE'de kişilerin hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de grip aşısını aynı anda olmaları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada kişilerin aynı anda hem Covid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu belirtildi.

Araştırmada kişilerin her iki aşıyı da olmaları durumunda üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtilirken bu durumun hafif ve orta derecede yan etki gösterdiği aktarıldı.

"Aşı programlarının geleceği için yardımcı olacak"

Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca'nın Kovid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışma ile ilgili konuşan araştırmanın başındaki kişi Rajeka Lazarus, "Bu, her iki aşıya da ihtiyaç duyanlar için daha az randevu anlamına gelebilecek gerçekten olumlu bir adım" dedi.

Lazarus, "Bu çalışmanın sonuçları değerlendirilmeleri için Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesine (JCVI) sunuldu ve politika yapıcılara bu önemli aşı programlarının geleceğini planlamada yardımcı olacak" diye konuştu.

Aynı gün içerisinde iki farklı kola uygulanan çalışmada ilk gruba birinci turda Kovid-19 ve grip aşısı yapılırken ikinci turda ise plasebo verildi.

Diğer gruba ise aynı gün içerisinde Kovid-19 aşısı ve plasebo verilirken bu gruba ikinci gün grip aşısı yapıldı.

Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 97'sinin gelecekte aynı randevu sırasında hem Kovid-19 hem de grip aşısı olmaya istekli olacakları vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Taliban itirafı: 20 yıllık savaşı kaybettik
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Taliban itirafı: 20 yıllık savaşı kaybettik
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan Türk milyarder yerli hibrit otomobil üretecek
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan Türk milyarder yerli hibrit otomobil üretecek
Antalya'da fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı: Vatandaşa zulmediliyor
Antalya'da fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı: Vatandaşa zulmediliyor
Azami süresini tamamlayan üniversiteliler için YÖK'den ek sınav hakkı
Azami süresini tamamlayan üniversiteliler için YÖK'den ek sınav hakkı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fed’in izlediği enflasyon göstergesi 30 yılın zirvesinde
Fed’in izlediği enflasyon göstergesi 30 yılın zirvesinde
Fransa'nın İslam'a karşı hamle! 6 cami ve 10 derneği daha kapatıyor!
Fransa'nın İslam'a karşı hamle! 6 cami ve 10 derneği daha kapatıyor!
Kalp sağlığı için bu gıdalardan uzak durun! Haftada en az 3 gün...
Kalp sağlığı için bu gıdalardan uzak durun! Haftada en az 3 gün...
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile Meclis'te buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile Meclis'te buluştu