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ABD'de Başkan Biden'in oy oranları Başkan Yardımcısı Harris'in gerisinde kaldı

ABD'de Başkan Biden'in oy oranları Başkan Yardımcısı Harris'in gerisinde kaldı

ABD'de yapılan kamuoyu yoklamalarında Başkan Joe Biden'in onay oranlarında düşüş yaşanırken Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oranlarının yükselişte olması dikkati çekiyor.

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ABD'de yapılan kamuoyu yoklamasında Başkan Joe Biden'in haziran ayından bu yana 13 puan kaybederek onay oranının yüzde 43'e düştüğü dikkati çekti.

Aynı ankette Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in onay oranının Biden'e 6 puan fark atarak yüzde 49 olması dikkatlerden kaçmadı.

Biden, özellikle ağustos ayında verdiği Afganistan'dan çıkma kararı ve sonrasında yaşananlar ile Meksika sınırında Haitili göçmenlere yönelik muamele nedeniyle son dönemde sıkça eleştiriliyor.

Öte yandan daha arka planda olmayı tercih eden Harris, Haitili göçmenlere yönelik muameleye yaptığı sert eleştirilerle gündeme geldi.

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