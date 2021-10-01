BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,29
ALTIN 502,08
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Bizi sattınız

Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Bizi sattınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Aydın ziyaretinde yaşanan olay dikkat çekti. İnce'nin Didim'de vatandaşlarla bir araya geldiği dakikalarda İnce'nin başını çektiği kalabalığı durduran kadın, "Siz bizi sattınız" diye bağırdı.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin kurultayının ardından ilk defa sokağa çıktı. Vatandaşlarla bir araya gelen İnce, esnafa da ziyarette bulundu. İnce'nin Didim ziyareti sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Vatandaş, İnce'ye "Size hakkımız helal etmiyorum; bizi sattınız" sözleriyle tepki gösterdi.

"Sizin için kapı kapı dolaşıp oy istedim"
Aydın ve ilçelerini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Didim'deki esnaf gezisinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kadın İnce'ye tepkisini dile getirdi. İnce'ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadın "Muharrem Bey ben size hakkımız helal etmiyorum" demesinin ardından İnce "neden" diye sordu. Neden sorusunun ardından konuşmasına devam eden kadın "Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz; İncenin cevabı ise 50 bin.. Dinleyecekseniz anlatayım" derken "Kadın bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirdi.

"CHP beni saattı, sandıklara gözlemci koymadılar"
Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, "Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size" sözleriyle cevap verdi.

Muharrem İnce ve beraberindeki partililer Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde esnafı gezdi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra parti otobüsüyle şehir turu attı. Ardından İlçe binasını ziyaret eden İnce, partililerle sohbet edip fotoğraf çektirdi ve diğer programlar için ilçede ayrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Başkan Biden'in oy oranları Başkan Yardımcısı Harris'in gerisinde kaldı
ABD'de Başkan Biden'in oy oranları Başkan Yardımcısı Harris'in gerisinde kaldı
Aynı anda koronavirüs ve grip aşısı olmak güvenli mi?
Aynı anda koronavirüs ve grip aşısı olmak güvenli mi?
260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen şüpheli: Pandemide sıkılmıştım
260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen şüpheli: Pandemide sıkılmıştım
HDP'li Pervin Buldan'dan seçim çıkışı: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok
HDP'li Pervin Buldan'dan seçim çıkışı: Millet İttifakı'na ihtiyacımız yok
Antalya'da fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı: Vatandaşa zulmediliyor
Antalya'da fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı: Vatandaşa zulmediliyor
Azami süresini tamamlayan üniversiteliler için YÖK'den ek sınav hakkı
Azami süresini tamamlayan üniversiteliler için YÖK'den ek sınav hakkı
KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde 8 kaçak göçmen yakalandı
KKTC'ye giden TIR'ın dorsesinde 8 kaçak göçmen yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fed’in izlediği enflasyon göstergesi 30 yılın zirvesinde
Fed’in izlediği enflasyon göstergesi 30 yılın zirvesinde
Fransa'nın İslam'a karşı hamle! 6 cami ve 10 derneği daha kapatıyor!
Fransa'nın İslam'a karşı hamle! 6 cami ve 10 derneği daha kapatıyor!