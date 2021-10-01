Şamil Tayyar: Yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git

AK Parti'li Şamil Tayyar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le çalışacağını açıklayan Andy-Ar Araştırma Başkanı Faruk Acar'la ilgili çok sert ithamlarda bulundu.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, AK Parti'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener ile çalışacağını açıklayan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'a çok sert sözlerle yüklendi.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Duyduk ki düne kadar AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış. Git. Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git" ifadelerini kullandı.

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın aktardığına göre Acar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5'er aylık seçim kampanyası yürütecek. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Acar ile 2023 seçimlerine kadar bir çalışma takvimi hazırladıklarını açıkladı.