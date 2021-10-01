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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple iPhone 13 Pro Max ile göz muayenesi yapan doktor dünya genelinde gündem oldu

Apple iPhone 13 Pro Max ile göz muayenesi yapan doktor dünya genelinde gündem oldu

Apple iPhone 13 Pro Max modelinde bulunan makro kamera ile göz muayenesi yapan doktor dünya genelinde gündem oldu.

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Apple iPhone 13 serisinin Pro ve Pro Max modelleri özellikle kamera tarafında fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye çıkarmak için ciddi yeniliklerle kullanıcı karşısına çıktı. Durum böyle olunca söz konusu modeller farklı amaçlarla da kullanılmaya başlandı. Hatta bir doktor, iPhone 13 Pro Max telefonuyla göz muayenesi bile yapmaya başladı.

Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 13 serisinin Pro ve Pro Max modellerine makro modunu getirmişti. Söz konusu özellik cihazların ultra geniş kamerası üzerinden en az 2 cm odak uzaklığındaki süjeleri büyüterek en küçük ayrıntıları bile net bir şekilde kullanıcılara sunuyordu.

Tommy Korn adlı bir göz doktoru satın aldığı iPhone 13 Pro Max telefonunda bulunan makro fotoğrafçılık modunun göz bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılabileceğini düşünerek hastalarını telefonuyla muayene etmeye başladı. Hatta işi bir adım öteye götüren doktor, LinkedIn üzerinden telefonunun makro modu aracılığıyla kısa süre önce kornea nakli olan bir hastasından elde ettiği görüntüleri de takipçileriyle paylaştı.

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