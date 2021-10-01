A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik patronu Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile oynanacak maçların aday kadrosunu belirledi. Galatasaraylı Berkan Kutlu, Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Trabzonsporlu Berat Özdemir, ilk kez kadroya davet edildi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Ay-Yıldızlıların yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, uzun süredir kadroda yer almayan Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz'i de aday kadroya dahil etti. Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ise ilk kez aday kadroya davet edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı: