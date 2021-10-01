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Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünde öldüren ihmal

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünde öldüren ihmal

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

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ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) doğu yerleşkesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü.

Sabah olunca bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Sinan Cirit’in ölümünden sonra inşaatın etrafında güvenlik önlemi artırıldı. İnşaatın çevresi tel örgü ve tahtalarla kapatılırken uyarı levhasının bulunmaması dikkat çekti.

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