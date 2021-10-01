Türkiye 1 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 356 bin 352 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ekim 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 26 bin 224 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Yeni vaka sayımız 28 bin 873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.