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CHP'nin Bolu Kampı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu Asiltürk'ün cenazesinin ardından katılacak

CHP'nin Bolu Kampı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu Asiltürk'ün cenazesinin ardından katılacak

CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Bolu Abant'ta başladı. Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

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Toplantıda iki gün boyunca ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini aktaracak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açılışta, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze töreni nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya saat 14.30'dan itibaren katılacağını söyledi.

Çalışmalarına sunumlar ve diğer gündem maddeleri ile devam edeceklerini belirten Altay, Asiltürk'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Toplantının ilk oturumunun ardından Altay'ın basın toplantısı düzenleyerek çalışmaları değerlendirmesi bekleniyor.

Değerlendirme toplantısı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar basına kapalı devam edecek.

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