Selçuk Ural'dan tartışma yaratacak çıkış! Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses, Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor

Şarkıcı Selçuk Ural, ülkenin yüzde 90'ının "kıro ve kültürsüz" olduğunu savunarak "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor" dedi.

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Şarkıcı Selçuk Ural, ülkenin yüzde 90'ının "kıro ve kültürsüz" olduğunu savunarak "Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor" dedi.

Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan şarkıcı Selçuk Ural, "Sizleri yeni jenerasyonun bile tanınması müthiş hissettiriyor olmalı" sözleri üzerine Aleyna Tilki'den bahsederek, "Kesinlikle. Biz 20 şarkıcıydık; Barış Manço, Tanju Okan, Berkant, Cem Karaca, Salim Dündar, İskender Doğan… Ben 15 yaşında Ankara'daki mahallemde şarkı söylerdim. Sesimiz güzeldi bizim. Şimdi zengin ve şöhret olmak için şarkıcı oluyorlar. Sesleri yok! Bilgisayar icat oldu herkes şarkıcı oldu. Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Müzik de sahtekar işi oldu. Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi. Asırlar boyu bir Cem Karaca daha gelmez" dedi.

Önüne gelen herkesin şarkıcı olduğunu savunan Ural, "Tip olsa ses olmasa kurtarıyor mu?"sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti:

"O da kurtarmaz. Onu kurtaran şöyle örnekler var mesela; Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor."

Ural, "Kıro derken neyi kastediyorsunuz" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90'ı okumuştu ama şimdi tam tersi."