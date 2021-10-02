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Koronavirüsü tedavi eden ilk ilacın fiyatı belli oldu! Varyantlara karşı bile etkili!

Koronavirüsü tedavi eden ilk ilacın fiyatı belli oldu! Varyantlara karşı bile etkili!

Merck firması, koronavirüse karşı geliştirdiği 'molnupiravir' adlı ilacın Delta da dahil olmak üzere bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı.

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 İlaç için kullanım başvuruları yapıldı, eğer ilaç onay alırsa, Covid-19'a karşı kullanılan ilk hap olacak. ABD şimdiden 1.7 milyon sipariş verdi, ilaç için belirlenen fiyat ise 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası.

Koronavirüs salgını yaklaşık 2 yıldır hayatımızda, virüsle mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama devam ediyor. Ancak bilim insanları ve Ilaç firmalarının virüsle mücadele için araştırmaları henüz bitmiş değil. ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, tüm dünyayı heyecanlandıran bir gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Merck, geliştirdikleri 'molnupiravir' adlı ilacın laboratuvar çalışmalarının sonuçlandığını, Delta da dahil olmak üzere koronavirüsün bilinen tüm varyantlara karşı etkili olduğunu açıkladı

Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi. Açıklamada, molnupiravir için ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulduğu da belirtildi.

İki hapla tedavi

Onaylanması halinde Kovid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Nasıl çalışır

Merck'in ürettiği ilaç, Koronavirüs genlerinin içinde koyduğu 'hata kodlarıyla' virüsün kendini çoğaltmasını önlüyor.

İlacın fiyatı 6 bin 200

ABD, 1,7 milyon kişiyi tedavi edecek ilaç siparişini verdi. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL. Bu fiyatın diğer ülkeler içinde aynı olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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