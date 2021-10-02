Yayıncı Rauf Baysal koronavirüsten öldü! Ümit Aktaş linç edildi! Aşı olmayıp yanlış ilaçlar mı kullandı?

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hayy Kitap'ın sahibi Rauf Baysal için gözler Doktor Ümit Aktaş'a çevrildi! Rauf Baysal'ın aşı olmaması ve ölümünde Ümit Aktaş'ın etkisi olduğu iddia edilerek linç edilmişti.

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Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti. Baysal'ın eşinin ve pek çok aile üyesinin de hastanede tedavi gördüğü ve aşılanmadıkları açıklanmıştı.

Baysal, Prof. Dr. Canan Karatay, Dr. Ümit Aktaş gibi tıp konusunda radikal çıkışlarıyla bilinen isimlerin yayıncılığını yapıyordu. Ölümünün ardından sosyal medyada özellikle Ümit Aktaş'a tepkiler yöneltilmeye başlandı. Aktaş'ın etkisiyle aşı olmadığı, bitkisel bazı ilaçlar aldığı iddia edilmişti.

Ümit Aktaş bu tartışmaların üzerine bugün sosyal medyada sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı. "Eski güzel günlerde cenazeler, geride kalanları birleştirirdi. Toplumu bölmek için cenazelerimizi bile kullanacakları aklıma gelmezdi. Sevdiklerimizin cenazesi üzerinden propaganda yapmaya çalışan herkese yazıklar olsun! Mecbur bırakıldığımız açıklamamızı paylaşıyoruz." diyen Aktaş kendini savundu.

Aktaş, Baysal'ın kendi tedavisinden dolayı hayatını kaybetmediğini aşı konusundaki kararını da pandeminin başında verdiğini şu sözlerle anlattı:

Bir grup insan can dostum Rauf’un vefatına sanki ben neden olmuşum gibi davranıyor. İç acımı yaşarken bile rahat durmayan, toplumu ve medyayı yanlış yönlendiren bu insanlara bu acıyla bile cevap vermek zorunda kalıyorum.

Benim tedavimden hayatını kaybetmedi

Rauf benim verdiğim tedaviden dolayı veya benim kliniğimde hayatını kaybetmedi. Kendi isteği ile bir özel hastaneye yattı ve orada COVID tedavisi gördü. Verilen tedaviler Rauf’u kurtarmaya yetmedi.

Verilen tedavileri sorgulayın

Bizi suçlamaktan öte Rauf ve Rauf gibi bu süreçte hayatını kaybeden binlerce insanın nasıl neden vefat ettiklerini sorğulayın! Verilen tedavilere bakın.

Aşı konusunda sahip olduğu bilgiyle kararını en baştan vermişti zaten. Benim aşılar hakkında yazmamı özellikle teşvik ederdi. Hatta daha aşılama başlamadan aylar önce Hayy Kitap’ta hazırlamakta olduğu ‘Korona Aşısı’ kitabına beni yazar olarak davet eden de bizzat Rauf’tu!