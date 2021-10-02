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CHP'li Oğuz Kaan Salıcı söyledi duyanlar şaşkına döndü Bakan Varank tweet attı

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı söyledi duyanlar şaşkına döndü Bakan Varank tweet attı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, verdiği bir röportajda "Koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de. Çünkü biz komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Salıcı'nın iki ay önce görevi bırakan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşeceğini söylemesi şaşkınlıkla karşılandı.

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CHP Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, verdiği röportajda Türkiye'nin dış politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salıcı, yaptığı açıklamada "Biz Türkiye'nin çıkarlarını savunma peşindeyiz, diplomasinin devrede olması gerektiğini söylüyoruz, koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani’yle de. Çünkü biz komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görevi bırakan Ruhani ile görüşecekmiş

Partisinin yurt dışı örgütlenmelerinden sorumlu olan Salıcı'nın iki ay önce görevi bırakan İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşeceğini söylemesi dikkat çekti.

İran seçimleri ağustos ayındaydı

İran'da ağustos ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimini İbrahim Reisi kazanmıştı. Reisi, 5 Ağustos'ta yemin ederek görevi Hasan Ruhani'den devralmıştı.

Varank: Dış politikadan da o kadar habersizler ki

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Salıcı'nın açıklamalarına tepki göstererek Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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