İstanbul'da 3 Ekim Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin Bakırköy etabı için 3 Ekim 2021 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor tarafından düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” serisinin Bakırköy etabı için 3 Ekim 2021 Pazar günü Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi’nde 07.00-11.00 saatleri arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Atatürk Havalimanı Caddesi’nden gelen akım Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine trafiğe kapatılarak akım Eski Havalimanı Caddesi Florya istikametine, Demir Yolu Caddesi’ne veya Atatürk Havalimanı Caddesi’ne geri çevrilecektir.

Florya istikametinden gelip Eski Havalimanı Caddesi Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine Havuzlu Kavşak Tünel girişlerinden trafiğe kapatılarak akım Havuzlu Kavşaktan Demir Yolu Caddesi, Atatürk Hava Limanı Caddesi’ne veya Eski Havalimanı Caddesi’ne geri çevrilecektir.

Yeşilyurt İstasyon Caddesi’nden Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti trafiğe kapatılacaktır.

Adnan Kahveci Bulvarı’ndan Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti ve Havuzlu Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır.

Strasburg Caddesi Ataköy Galerya Kavşağı’ndan Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak ve Sirkeci istikametleri trafiğe kapatılacaktır.

Odabaşı Sokak’tan Rauf Orbay Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

Mormenekşe Sokak’tan Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

Pancar Sokak’tan Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

Muhtar Halil Kral Sokak’tan Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır.



İskele Caddesi’nden Kennedy Caddesi’ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

Aksu Caddesi Taşhan Caddesi, Tarhan Kavşağı’ndan Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikametine akım kapatılacak Aksu Caddesi’nden gelen akım köprü üzerinden Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine yönlendirilecek veya Aksu Caddesi E5 istikametine geri yönlendirilecektir.

Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti Tarhan Kavşağı’na gelmeden trafiğe kapatılarak Pruva 34 Sitesinin Önünden Yanyola, Aksu Caddesi E5 istikametine yönlendirilecektir.

Bakırköy İDO İSPARK alanından Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti katılımlar.

Ataköy Marina’dan Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine akım verilmeyecektir.

Havuzlu Kavşak ile Tarhan Kavşağı arasında bulunan Rauf Orbay Caddesi ve Kennedy Caddesi’ne bağlanan cadde ve sokaklar ve bağlantı yolları 07.30-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar

E 5 Kuzey Güney Yol

Aksu Caddesi E 5 İstikameti ve Sirkeci İstikameti

10. Yıl Caddesi

Tarhan Kavşaktan Sonra Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti

Atatürk Havalimanı Caddesi E5 İstikameti

Eski Havalimanı Caddesi Florya Kavşak İstikameti

Adnan Kahveci Bulvarı E5 İstikameti

Strasburg Caddesi E5 İstikameti