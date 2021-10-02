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Muğla'da bir gemi balık çiftliği havuzuna çarptı 750 bin çipura kaçtı!

Muğla'da bir gemi balık çiftliği havuzuna çarptı 750 bin çipura kaçtı!

MUĞLA'nın Güllük Körfezi'nde kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna çarptı.  1'nin parçalandığı, 2'sinin zarar gördüğü çipura havuzlarından yaklaşık 750 bin balık denize kaçtı.

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Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Kazada çipura havuzlarından 1'i parçalandı, 2'si ise zarar gördü. Ağırlıkları 575 gram arasında değişen yaklaşık 750 bin balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili olarak geminin kaptanı ile iki yardımcısının ifadesine başvurdu. Kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlikten meydana geldiğini ileri sürüldü.

Şirket yetkilisi ise, "Aliağa'dan Güllük'e feldspat madeni yüklemek için gelen gemi havuzlarımıza çarptı. 3 çipura havuzumuzdan 1'i parçalandı, 2' si zarar gördü. 575 gram ağırlığındaki 750 bin balığımız denize kaçtı. 20 milyon lira zararımız var dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da, "Kazanın meydana geldiği andan itibaren görevlilerimiz ile birlikte sahadayız. İlk belirlemelerimize göre çiftlikteki havuzlardaki zarar 20 milyon lira" dedi.

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