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PKK'dan hain saldırı! Elektrik arızasına giden ekibin aracı patlatıldı: 2 şehit

PKK'dan hain saldırı! Elektrik arızasına giden ekibin aracı patlatıldı: 2 şehit

Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ekibin aracı teröristlerin uzaktan kumandalı patlayıcıyla patlatıldı

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İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.00 sularında Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

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