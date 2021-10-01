BIST 1.399
DOLAR 8,87
EURO 10,29
ALTIN 501,55

Dünyanın en büyüğü ilk kez İstanbul'a geldi! Pilotlardan bayrak jesti

Dünyanın en büyüğü ilk kez İstanbul'a geldi! Pilotlardan bayrak jesti

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380, ilk kez tarifeli seferle İstanbul'a geldi.

Dünyanın en büyüğü ilk kez İstanbul'a geldi! Pilotlardan bayrak jesti

Emirates Havayolları, A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekledi. İstanbul'a ilk tarifeli seferini EK123 sefer sayılı Dubai-İstanbul uçuşuyla gerçekleştiren dünyanın en büyük yolcu uçağı 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

16
Dünyanın en büyüğü ilk kez İstanbul'a geldi! Pilotlardan bayrak jesti

Park pozisyonuna yanaştıktan sonra uçağın pilotları kokpit camını açarak Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını salladı. İnişinin ardından dünyanın en büyük yolcu uçağını, apronda bulunan çalışanlar ile terminaldeki yolcular cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

26
Dünyanın en büyüğü ilk kez İstanbul'a geldi! Pilotlardan bayrak jesti

 Emirates Havayolları, haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini bugün itibariyle A380 ile yapacağını duyurmuştu. 519 yolcu kapasiteli uçakta, 14 "first class ", 76 "business class" ve 429 da "ekonomi" koltuğu yer alıyor. İstanbul Havalimanı'ndan yolcularını alan uçak, 16.25'te Dubai'ye gitmek için tekrar havalanacak.

36
Dünyanın en büyüğü ilk kez İstanbul'a geldi! Pilotlardan bayrak jesti

Yolcular ise çift katlı jumbo jet ile İstanbul'a yolculuk yapmanın oldukça keyifli olduğunu belirtti. Yolculardan Farnaz SorayaNejad, "Uçuşumuz çok iyiydi. Çok rahat bir yolculuk oldu. İkinci kez bu uçağa biniyorum. Uçak çok konforluydu" dedi.

46