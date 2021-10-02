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Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir: Alp Er Tunga’nın mezarını buldum

Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını Buhara'da bulduğunu öne sürdü.

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Özbekistan'da bulunan Buhara şehrinde uzun süredir araştırma yapan Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etti.

Prof. Dr. Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan keşfini şu ifadelerle duyurdu:

"Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga’nın mezarı Buhara’da tarafımca bulunmuştur. Ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde... Türk dünyasına selam olsun..."

Alp Er Tunga kimdir?

Bazı tarihi kayıtlarda M.Ö. 7. yüzyılda yaşadığı öne sürülen Saka Türklerinden Alp Er Tunga, efsanelere konu olmuş bir Türk Hakanı. Hakkındaki iddialara göre; İran'ın ve Azerbaycan'ın bir bölümünü kapsayan bir "Turan İmparatorluğu" kurmuş.

Adı hem Divan-ı Lügat-it Türk'te hem de Kutadgu Bilig'de geçen Türk Hakanı için İranlı şair Firdevsi, Şehname adlı eserinde "Afrasiyab" yani "İran'ın baş düşmanı" ifadesini kullanmış.

Selçuklu Türklerinin atası kabul edilen ve Türkmenistan'daki Merv şehrini kurduğu ifade edilen Alp Er Tunga'nın mezarı, tarihçiler tarafından hep bu şehirde arandı.

Tarihçiler ise Tunga'nın gerçekten yaşayıp yaşamadığının bile henüz somut verilerle tespit edilemediğini ve bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtti.

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