Eşinin cinsel içerikli videosunu canlı yayında açtı! Fatih Portakal eski kanalı FOX'a ateş püskürdü

İnternetten tanışıp evlendiği eşinin sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadın olduğunu iddia eden Celal Bilgin adlı vatandaş, söz konusu videoyu yayın esnasında açtı. FOX TV'nin eski ana haber sunucusu Fatih Portakal bu yayınlara ateş püskürdü.

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Gazeteci Fatih Portakal, eski çalıştığı kanal Fox TV’deki 'Fulya ile Umudun Olsun' programına ilişkin eleştirel bir paylaşımda bulundu. Celal Bilin adlı bir vatandaşın içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen söz konusu program için, “Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" dedi. Portakal, “Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. ‘Halk bunu izliyor, istiyor’ demekse ilkesizlik” görüşünü ifade etti.

İnternetten tanışıp evlendiği eşinin sosyal medyada izlediği cinsel içerikli videodaki kadın olduğunu iddia eden Celal Bilgin adlı vatandaş, söz konusu videoyu yayın esnasında açtı. Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocukları için DNA testi istedi. Söz konusu yayın sosyal medyada da gündem oldu.

Gazeteci Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından söz konusu yayını eleştiren bir paylaşım yaptı. Portakal’ın paylaşımında, "Bu ve benzerlerine program denmemeli. Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler. Böyle içeriklere izin verenlerde kabahat. 'Halk bunu izliyor, istiyor' demekse ilkesizlik" ifadelerini kullandı.