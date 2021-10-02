Beşiktaş Sivasspor maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Maçın 32. dakikasında Güven Yalçın harika bir vole golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Sergen Yalçın, Can'ın sakatlığı nedeniyle topu dışarı göndermek isteyen Serdar'ın taca doğru attığı topa oyun alanı içerisinde müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

BEŞİKTAŞ'A 3 PUANI GÜVEN GETİRDİ

İkinci yarıya iki takım da istekli başladı. 54.. dakikada Sivasspor'un etkili atağında, Rıdvan'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti ve skor 1-1'e geldi.

69. dakikada yeniden sahneye çıkan Güven Yalçın, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 önde geçirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 2-1'lik galibiyetiyle 3 puanı hanesine yazdırdı.