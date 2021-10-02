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Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: 'Adalet sağlanamadı'

Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: 'Adalet sağlanamadı'

Washington Post (WP) yayın kurulu tarafından, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3. yılı nedeniyle yayımlanan makalede, "Kaşıkçı için adaletin sağlanamadığı" belirtildi.

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Kaşıkçı’nın Suudi yönetimine karşı WP'de kaleme aldığı yazılarından örnekler verilen makalede, “Otoriter yönetime karşı ses çıkarma görevi üzerine düşünmek için iyi bir zaman.” denildi.

Makalede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın baskıcı yönetimine devam ettiğine işaret edilerek, “Kaşıkçı için adalet sağlanamadı ve sesini yükseltecek başkaları için de ufukta kara bulutlar var.” değerlendirmesi yapıldı.

Demokrasi konusundaki karamsar tablonun ABD Başkanı Joe Biden’ın karşısına çıkacağı yorumu yapılan makalede, dış politikada insan hakları ve özgürlükleri öne çıkaran vaatleri hatırlatılarak, gidişatı tersine çevirmek için konuşmalardan ve yaptırımlardan daha fazlasının gerektiği kaydedildi.

Makalede, “Cemal Kaşıkçı, bu savaşın zorluğunun ve öneminin kesinlikle farkındaydı. Onun hatırasını onurlandırmanın en iyi yolu, Suudi Arabistan için aradığı özgürlüğü amansızca sürdürmek ve her yerde inşa etmektir.” ifadeleri kullanıldı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

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