Türkiye 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 352 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ekim 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 110 oldu.

"Sonbahar ve kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 72.35 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ