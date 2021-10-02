BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  GÜNCEL

Türkiye 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 352 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Ekim 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 973 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 110 oldu.

"Sonbahar ve kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 72.35 oldu
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.35 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 159 bin 938'e yükseldi.

ÖNCEKİ GÜNÜN VERİLERİ

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den mesaj: Kardeş Katar halkına hayırlı olsun
Türkiye'den mesaj: Kardeş Katar halkına hayırlı olsun
Türkiye, İngiliz turistler için PCR testi şartını kaldırdı
Türkiye, İngiliz turistler için PCR testi şartını kaldırdı
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda çalışanlarını mağdur etmedi
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda çalışanlarını mağdur etmedi
Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: CHP ve İP Türkiye için milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: CHP ve İP Türkiye için milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir
Osmaniye'de 21 yıl önceki 1 kuruşluk borç haber olunca banka bakın ne yaptı?
Osmaniye'de 21 yıl önceki 1 kuruşluk borç haber olunca banka bakın ne yaptı?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine tehdit: İktidar olunca hesabını soracağız
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine tehdit: İktidar olunca hesabını soracağız
PKK'dan hain saldırı! Elektrik arızasına giden ekibin aracı patlatıldı: 2 şehit
PKK'dan hain saldırı! Elektrik arızasına giden ekibin aracı patlatıldı: 2 şehit
Başakşehir Aykut Kocaman ile yolları ayırdı
Başakşehir Aykut Kocaman ile yolları ayırdı
PKK'ya sonbahar-kış operasyonları başlıyor! Terörün kökü kazınacak
PKK'ya sonbahar-kış operasyonları başlıyor! Terörün kökü kazınacak