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Türkiye'den mesaj: Kardeş Katar halkına hayırlı olsun

Türkiye'den mesaj: Kardeş Katar halkına hayırlı olsun

Dışişleri Bakanlığı, Katar'da Şura Meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "sonuçların kardeş Katar halkına hayırlı olması" temennisinde bulundu.

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Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimleri için oy verme yapıldı.

İlk kez milletvekili seçimlerinin yapıldığı Körfez ülkesi Katar'da, seçimlere katılım yüksek oldu.

Türkiye'den 'hayırlı olsun' mesajı

Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden bu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması yönünde Katar liderliğinin gösterdiği çabaların takdir edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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