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İmran Han: ABD er ya da geç tanımak zorunda kalacak

İmran Han: ABD er ya da geç tanımak zorunda kalacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, Washington'un er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını söyledi.

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Pakistan Başbakanı Başbakan Han, ülkesinin tek taraflı olarak Taliban'ı tanımasının herhangi bir etki yaratmayacağını, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin ve Rusya'nın tanıması gerektiğini belirtti.

TRT World'e mülakat veren Han, ABD'nin de er ya da geç Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımak zorunda kalacağını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrı yaptı

İmran Han, neredeyse tamamen dış yardıma bağımlı Afgan hükümetine yardım sağlanması konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Aksi takdirde, Afganistan'da insani kriz ortaya çıkacağı uyarısında bulundu. Han, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin gerekliliğini vurgulayarak, "Bu, 40 yıllık savaştan sonra istikrarlı bir Afganistan anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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