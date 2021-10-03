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3 çocuk annesi kadın kocası yokken eve gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü

3 çocuk annesi kadın kocası yokken eve gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, kocası yokken evine gelen Serkan Aydın'ı aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

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Irmak Mahallesi 38. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi E.U. eşinin evde bulunmadığı esnada daha önceden tanıdığı Serkan Aydın'ın evine gelmesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bıçakladı
Tartışmanın büyümesi üzerine E.U., Aydın'ı bıçaklayarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. E.U. ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Öte yandan, savcının incelemesinin ardından Serkan Aydın'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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