BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  DÜNYA

Macron, Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef aldı!

Macron, Cezayir üzerinden Türkiye'yi hedef aldı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Cezayir üzerinden hedef aldı. Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çağırdı.

Abone ol

Cezayir tarihi Türk etkisiyle tamamen yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor." diyen Macron, Türkiye'yi ve Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı.

Suçlamalarını sürdüren Macron, "Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Sadece bizim sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar ve Cezayirliler buna inanıyor. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? Asıl soru bu." ifadelerini kullandı.

Paris büyükelçisini geri çağırdı

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çağırdı. Büyükelçinin geri çağırılmasının gerekçesi hakkında bilgi verilmezken, konuyla alakalı ilerleyen zamanda bir açıklama yapılacağı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberler, büyükelçinin geri çağırılmasının Macron'un Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçladığı açıklamalarıyla ilgili olduğu yönünde.

Ne olmuştu?

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yapılmayacak zamma karşı boykot çağrısı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yapılmayacak zamma karşı boykot çağrısı
Trump, Twitter hesabının tekrar açılması için mahkemeye başvurdu
Trump, Twitter hesabının tekrar açılması için mahkemeye başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Benzer sıkıntılar diğer ülkelerde de yaşanabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Benzer sıkıntılar diğer ülkelerde de yaşanabilir
Sergen Yalçın kırmızı kart gördü
Sergen Yalçın kırmızı kart gördü
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde altın madalya kazandı
Türkiye 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 2 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'den mesaj: Kardeş Katar halkına hayırlı olsun
Türkiye'den mesaj: Kardeş Katar halkına hayırlı olsun
Türkiye, İngiliz turistler için PCR testi şartını kaldırdı
Türkiye, İngiliz turistler için PCR testi şartını kaldırdı
Beşiktaş Sivasspor maçı özet ve golleri
Beşiktaş Sivasspor maçı özet ve golleri