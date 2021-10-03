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Ankara'da feci kaza! Üst geçide çarpan otomobil alev aldı sürücü yanarak öldü

Ankara'da feci kaza! Üst geçide çarpan otomobil alev aldı sürücü yanarak öldü

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, demir yolu üst geçidinin ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara-Ayaş yolu Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir yolu üst geçidinde meydana geldi. Etimesgut yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FT 662 plakalı otomobil kontrolden çıkarak TCDD üst geçidinin ayağına çarptı.

Otomobil, çarpmanın ardından savrularak alev aldı. Otomobil sürücüsü, yanmaya başlayan aracın içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsünün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tamamına yakını yanan araç da otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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