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Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı! 5 gün sonra okula dönecekler

Öğrenciler için izolasyon süreleri kısaltıldı! 5 gün sonra okula dönecekler

Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün olacak. 5. gün testi negatif çıkan okula dönecek

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Haber Global'in haberine göre Sağlık Bakanlığı okullarda koronavirüs nedeniyle temaslı takibi rehberini güncelledi. Bundan böyle yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencilerine karantina 4 gün uygulanacak.

5'nci günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda izolasyon sonlandırılacak. PCR yapılmadığı durumda ise 10'ncu günde maske ve mesafe kuralına uyarak karantinaları sonlandırılarak okula devam edecekler.

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