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Aydın'dan pes dedirten haber! Mezarlığın kapısını çaldılar satmak isterken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'dan pes dedirten haber! Mezarlığın kapısını çaldılar satmak isterken suçüstü yakalandılar

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısını çalan 2 hırsızlık şüphelisi, kapıyı hurdacıya satmak üzereyken suçüstü yakalandı.

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 Evranlı Mezarlığı'nın giriş kapısı yerinden sökülerek çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları araştırmalarda kapıyı çalan şüphelilerin Y.U. ve A.E. olduklarını tespit etti.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları kapıyı Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir hurdacıya satmak isterken suçüstü yakaladı.

Çalınan kapı Nazilli Belediyesi'ne teslim edilirken, Y.U. ve A.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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