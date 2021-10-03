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Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bartın'dan kaza haberi geldi. MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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 BARTIN’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı. 

Kaza, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor. 

Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç hayatını kaybetti.
Kazada MHP teşkilatından Murat Sevilmiş de hayatını kaybetti.

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