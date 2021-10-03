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Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SAMSUN'da park halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi'nde 4 arkadaş, park ettikleri minibüsün içinde otururken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından araca tüfekle ateş edildi. Saldırıda Hakan Ateş (18), Şükrü K. ve Batuhan E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.​​​​​​​

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