Prof. Dr. Ahmet Ercan korkuttu! İç yanardağlar aktif hale geldi! Türkiye’nin en gergin bölgesini neresi?

Deprem bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Gerek oluşum sayısı, gerekse de gerginlik olarak şu anda Batı Anadolu en riskli yer. Ayrıca deniz içi yanardağları da aktif halde” dedi.

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Daha önceki açıklamalarında da çok sayıda depremi günler öncesinde tahmin eden Deprem Bilimcisi Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan son zamanlarda Batı Anadolu ve Ege Denizi'nde çok sayıda deprem ve depremciklerin meydana gelmesinin ardından Sözcü'ye konuştu. Ercan, daha önce çok kez dile getirdiği “Türkiye'deki depremlerin yüzde 52 olasılıkla Kuzey Anadolu kırığında olur” sözünü değiştirerek şöyle konuştu:

Türkiye'nin en gergin yeri Batı Anadolu

“Batı Anadolu için deprem olasılığı yüzde 33 diyorduk. Ama sanki son zamanlarda Batı Anadolu ve Ege Denizi'nde süregelen depremler olasılık olarak Kuzey Anadolu'yu geçti. Gerek oluşum sayısı olarak ve gerekse gerginlik olarak şu anda Türkiye'nin en gergin yeri ne yazık ki Batı Anadolu” diye konuştu.

Deniz içi yanardağlar harekete geçti

Ercan deniz içi yanardağların da harekete geçtiğini söyledi. Daha önce güney batıda Teke Yarımadası'nın önlerinde olan depremciklerin yine benzer şekilde sürdüğünü belirten Ercan, “Daha önce yaptığım açıklamalarda söylediğim gibi güneyden dalma batma kuşağı boyunca toslayan Afrika Anakarası'nın Ege Denizi ve Batı Anadolu'yu germesi sonucunda olan boşalımlar sürüyor.

Bodrum'u hatırlattı

Son olarak Kos'ta 4 büyüklüğünde depremi gördük. Daha önce yine aynı yerde 6.7 büyüklüğünde Bodrum depremi olmuştu. Türkiye'de ise Batı Anadolu ve Ege Denizi'ndeki depremler Kuzey Anadolu'yu geçti” dedi.

Depremin maliyeti 5 milyar doları bulur Prof. Dr. Ercan, 2012 yılı ortalarında Muğla'nın Marmaris İlçesi Bozburun Mahallesi ve çevresinde bir ayda 2 bin 500'ün üzerinde deprem meydana gelmesinden sonra, bölgede yaptıkları araştırmada ‘Küdür' adı verilen deniz dibindeki yanardağı bulduklarını hatırlatarak, “Bu kırık yıllardan bu yana orada öylece duruyor. Turizmden etkilenir yanardağdan kırıktan söz etmeyin demek bu kırığın varlığını orada silmiyor” diye konuştu.

Önlem 5 bin dolar

Türkiye ekonomisinin büyük bir depremin zararlarını çekebilecek durumda olmadığını, zaten ülkede yeterince gerek toplumsal ve gerekse ekonomik yönden deprem yaşandığını da söyleyen Ercan, “Her depremin maliyeti Türkiye için 5 milyar dolardır. Oysa depremden bir kişinin ölmemesi için deprem öncesi yapılması gereken yatırım kişi başı sadece 5 bin dolardır” dedi.

Kentsel dönüşüm korusu sulandı

İmar aflarından sonra Türkiye'nin her yerinde, özellikle Batı Anadolu'nun kıyı kesimlerine hücum olduğunu da sözlerine ekleyen Ercan: “Sisam depreminden sonra deniz kıyısında evleri olan büyük kentlilerin evlerine dönmemesi ve kıyı kesimlerinde kalmalarını önermiştim. Bu kıyı kesimlerine göçü kamçıladı. Oralarda ev sahibi olanlar ise yaz kış oturabilecekleri ev durumuna dönüştürmek için evlerine kaçak katlar çıkardılar. Bunlar imar affından yararlandı. Deprem etkisini en fazla bu kaçak katlar görecektir” dedi.