Bartın'da kestane için uzun araç kuyruğu oluştu

BARTIN’da kestane bölge halkının geçim kaynakları arasında yer alırken, toplamak isteyenler de ormanlara akın etti. Ormana gelenlerin yol kenarına park ettikleri araçlar nedeniyle 1 kilometreyi bulan kuyruk oluştu.

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Bartın ve Zonguldak ormanlarında geçen yıla oranla bu yıl kestane bolluğu yaşanıyor. Köylülerin önemli geçim kaynaklarından olan kestane, ormandaki doğal yetişen ağaçlarından sabahın erken saatlerinde toplanıyor.

Bartın Ahatlar mevkisindeki sık ağaçların olduğu bölgeye kestane toplamaya gelenlerin yol kenarına park ettikleri araçların oluşturduğu kuyruk 1 kilometreye ulaştı. Kestane toplamak için birbirleriyle yarışanlar, ağaçlara çıkıp ellerindeki sopalarla dikenli kozalakları yere düşürmeye çalıştı. Yere düşen kestaneleri toplayıp çuvallara yükleyen köylüler evlerinde de ayırma işlemini yaptı. Toplanan kestaneler, pazarda kilosu 15 ile 35 lira arasında satışa sunuluyor.

'Ailecek geliyoruz'

Kestane toplamaya gelen Yılmaz Çoban, “Kestanelerin yeni yeni olduğunu görüyoruz. 1 hafta sonra kestaneler artık yere dökülmeye başlayacaktır. Kestane toplamak için gelenler nedeniyle ormanın içi çok yoğun oluyor. Bugün çok toplamadık. Sadece yere düşenleri topluyoruz. Bu topladıklarımızı da evde yiyeceğiz” dedi.