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Avcılar'da bir evde patlama oldu! 1 kişi yaralandı

Avcılar'da bir evde patlama oldu! 1 kişi yaralandı

AVCILAR Tahtakale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin tüp olduğu ve evde büyük çapta hasar oluştuğu bildirildi.

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Avcılar'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, binada büyük çaplı hasar oluştu.

Tahtakale Mahallesi Akasya Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçıldı. Patlamada yaralanan daire sakini kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Patlamanın meydana geldiği evde büyük çapta hasar oluştu.

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