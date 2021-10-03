AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için MHP'ye başsağlığı diledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenler için MHP'ye başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Bartın İl Teşkilatının içinde bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'e ve Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet diliyoruz. MHP camiasının ve değerli ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.