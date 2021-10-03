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Antalya'da güvenlik görevlisini boğazından yaralayan otel çalışanı tutuklandı

Antalya'da güvenlik görevlisini boğazından yaralayan otel çalışanı tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi F.A.'yı boğazından bıçaklamakla suçlanan temizlik çalışanı M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan M.G., önceki gün güvenlikteki F.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle M.G. yanındaki bıçakla F.A.'yı boğazından yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan M.G. işlemlerinin tamamlanması sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'kasten yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimine çıkarılan M.G. tutuklandı.

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