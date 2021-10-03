BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siirt'te halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı

Siirt'te halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı

 SİİRT'in Baykan ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığı halı yıkama minibüsünde 33 Afgan göçmen yakalandı. 

Abone ol

Baykan ilçesinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, üzerinde bir halı yıkama firmasının reklamı olan minibüse şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü C.K., durmayarak, yola devam etti.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsten 33 Afgan göçmen çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Fenomenlerin yeni tuzağı! Tahrik edip 5 bin TL kazanıyorlar: Gelir kapısı oldu
Fenomenlerin yeni tuzağı! Tahrik edip 5 bin TL kazanıyorlar: Gelir kapısı oldu
Malatya'da feci kaza! 2 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
Malatya'da feci kaza! 2 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var
MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları
MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları
Osmaniye'de muhtar düğünde dehşet saçtı! Nişanlı çifti vurdu
Osmaniye'de muhtar düğünde dehşet saçtı! Nişanlı çifti vurdu
Nişanlı çift, düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
Nişanlı çift, düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı
Bartın'da kestane için uzun araç kuyruğu oluştu
Bartın'da kestane için uzun araç kuyruğu oluştu
Hayrettin Karaman açıkladı! AK Parti iktidarı neden gitmemeli? Ahmet Taşgetiren'e olay cevap
Hayrettin Karaman açıkladı! AK Parti iktidarı neden gitmemeli? Ahmet Taşgetiren'e olay cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı
Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Samsun'da minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı