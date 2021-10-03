Duayen gazeteci İbrahim Saim Altunterim hayatını kaybetti! İlklere imza atmıştı

Türk spor basında yıllarca emek veren duayen gazeteci İbrahim Saim Altunterim vefat etti.

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Bulvar, Tercüman, Fotospor Gazetelerinde yıllarca görev yapan duayen spor muhabiri İbrahim Saim Altunterim, evinde geçirdiği bir rahatsızlık sonrası Beylikdüzü Kolan hastanesine kaldırıldı. Altunterim, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duayen ismin cenazesi Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde saat 15.00’te kılınacak olan cenaze namazı sonrası Yakuplu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Gazetelerin bile internet sitelerinin olmadığı dönemde Saim Altunterim, Türkiye’nin ilk spor sitesini turkfutbol.net’i kurarak Türk İnternet Medyasında bir ilke imza atmıştı. Kendi öz sermayesi ile çıkarttığı Süper Malatya Gazetesi, Türk Basın Tarihinde, dağıtımı, profesyonel bir dağıtım şirketi tarafından yapılarak bayilerde satılan ilk Yerel Gazete olarak tarihe geçmişti.







İbrahim Saim Altunterim kimdir?

Aslen Malatya Pütürgeli olan Saim Altunterim, 1960 yılında Fatih'te dünyaya geldi. Şehremini Lisesi'ni bitirdi. 1982'de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 21 Eylül 1979'da eşi Hülya hanımla evlendi. 1982'de Bulvar Gazetesi spor servisinde gazetecilik mesleğine başladı, 1983'te Tercüman Gazetesi kadrosuna geçti.



1989 yılında, Birol Nadir'in kurduğu Fotospor gazetesine transfer oldu. Fotospor Gazetesi'nin muhabir kadrosunu kurdu ve 55 kişilik ekibin yöneticiliğini yaptı. Altunterim 2008'de memleketi olan Malatya'nın ilk uydu kanalı, Kanal 44'ü uydudan yayın hayatına taşıdı. Medyanın bütününü ifade edecek Medya Mühendisliği kavramını geliştirdi ve tescilini aldı. Altunterim, TSYD ve TGC üyesiydi.



