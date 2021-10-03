BIST 1.401
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 501,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Batman'dan üzüntüye boğan haber! Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla yaşamını yitirdi

Batman'dan üzüntüye boğan haber! Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla yaşamını yitirdi

BATMAN'dan gelen haber çok acı...Annesi Fatma Acar ile koronavirüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Abone ol

Batman’da öğretmenlik yapan Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte koronavirüse yakalandı. Fatma Acar hastalığı yendi, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

10 gün önce de durumu ağırlaşan ve entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Betül Ayla'nın hastane morgundan alınan cansız bedeni, gözyaşlarıyla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Ayrıca, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi konulan iki bebeğin daha tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'te halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı
Siirt'te halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı
Fenomenlerin yeni tuzağı! Tahrik edip 5 bin TL kazanıyorlar: Gelir kapısı oldu
Fenomenlerin yeni tuzağı! Tahrik edip 5 bin TL kazanıyorlar: Gelir kapısı oldu
Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Denizli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları
MSB'den kritik Yunanistan, Suriye ve terörle mücadele mesajları
Prof. Dr. Ahmet Ercan korkuttu! İç yanardağlar aktif hale geldi! Türkiye’nin en gergin bölgesini neresi?
Prof. Dr. Ahmet Ercan korkuttu! İç yanardağlar aktif hale geldi! Türkiye’nin en gergin bölgesini neresi?
Nişanlı çift, düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
Nişanlı çift, düğünde muhtarın tabancasından çıkan kurşunla yaralandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MHP'ye başsağlığı
Bartın'da kestane için uzun araç kuyruğu oluştu
Bartın'da kestane için uzun araç kuyruğu oluştu
Hayrettin Karaman açıkladı! AK Parti iktidarı neden gitmemeli? Ahmet Taşgetiren'e olay cevap
Hayrettin Karaman açıkladı! AK Parti iktidarı neden gitmemeli? Ahmet Taşgetiren'e olay cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı