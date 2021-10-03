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'Yazmaya dahi üşenirim' deyip Doğan Duru Altın Kelebek'ten çekildi: Güvenç Dağüstün Candaş Tolga Işık'a uydu

'Yazmaya dahi üşenirim' deyip Doğan Duru Altın Kelebek'ten çekildi: Güvenç Dağüstün Candaş Tolga Işık'a uydu

Güvenç Dağüstün ve Candaş Tolga Işık’ın ardından REDD grubunun solisti Doğan Duru da Altın Kelebek’ten çekildiğini duyurdu.

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Hürriyet Kelebek tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘adaylık’ krizi büyüyor. 'Altın Kelebek' yarışmasındaki adaylıklarından çekildiğini duyuran Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ile Gazeteci Candaş Tolga Işık'a  REDD grubunun solisti Doğan Duru da katıldı. Güvenç Dağüstün'ün paylaşımını alıntılayarak yarışmadan çekildiğini duyuran Duru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dağüstün’ün ‘çekilme’ açıklamasını paylaşarak, "Ben de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Duru’yla birlikte organizasyondan çekildiğini duyuran kişi sayısı 3’e yükseldi.

Candaş Tolga Işık'ın açıklaması

Haber Global’de ‘Az Önce Konuştum‘ programını hazırlayan gazeteci Işık Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında ‘En iyi haber programı‘ dahil birkaç dalda aday gösterildiğini belirterek “Ancak Halk TV’den Tele 1’e birçok kanalda meslektaşlarım reyting rekorları kırarken, hiçbirinin aday dahi gösterilmemesini adil bulmuyorum. Kıymet verip oy veren herkese çok teşekkür ederim ancak böyle bir ödülü de adaylığı da kabullenmem ve kabul etmem söz konusu değildir.” demişti.

Güvenç Dağüstün ne demişti?

Sanatçı, Twitter hesabından "Yandaş basının herhangi bir organizasyonun kıyısında köşesinde bile olmam benim için mümkün değildir" diyen Dağüstün "Sevenlerimin yaptığım işleri, konserlerimi takip etmelerinin benim için en büyük ödül olduğunu hatırlatır, bu duyurunun söz konusu adaylıktan çekildiğini olarak kayda geçmesini rica ederim. Saygılarımla." açıklamasını yapmıştı.

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