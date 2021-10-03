Gönül Dağı O Ses Türkiye Güldür Güldür Son Yaz hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
2 Ekim 2021'in reyting sonuçları Gönül Dağı, O Ses Türkiye, Son Yaz ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olduğu Son Yaz reytingde ilk 10'a giremedi.
Asuman’ın yarı yolda bırakmasıyla kasabayı terk etmeyi kafasına koyan Ramazan, tam gidecekken karşısında Ciritçi Abdullah’ı bulur. Ramazan ve Ciritçi Abdullah bir yolculuğa çıktığı Gönül Dağı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Sevilen program reytinglerde umduğunu bulamadı.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...