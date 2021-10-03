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Malatya'da feci kaza! 2 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var

Malatya'da feci kaza! 2 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var

MALATYA'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi mevkiinde meydana geldi. İki otomobil ve bir hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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