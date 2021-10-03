İzmir'de mühendisliği bırakıp diyetisyen oldu! 50 kilo verdi son halini gören şaştı kaldı
İZMİR'de yaşayan Filiz Aytar 50 kilo verince mühendisliği bırakıp diyetisyenliğe başladı. Aytar'ın son halini görenler inanamadı.
İzmir’de yaşayan 34 yaşındaki Filiz Aytar, lise yıllarında kilo almaya başladı. Yaptığı diyetler başarısızlıkla sonuçlanan Aytar, üniversite yıllarında aldığı kilolarla birlikte 108 kiloya çıktı. ‘Zayıflatıcı’ çaylar, detokslar, şok diyetler gibi yöntemleri deneyen Aytar’ın kilo problemi devam etti.
Aytar, 2011 yılında üniversiteden mezun olduğunda başka bir rahatsızlık nedeniyle gittiği doktorda hormonal problemlerinin olduğunu öğrendi.
5 ayda 30 kilo verdi: Genç kadın, tedavi ve sağlıklı beslenme programı ile kilo vermeye başladı. 5 ayda 30 kilo veren Aytar, bu süreçte bilgisayar mühendisi değil diyetisyen olmaya karar verdi.
58 kiloya düştü: 2017 yılında diyetisyenlik bölümünü kazanan Aytar, ikinci üniversitesini okurken 20 kilo daha vererek 58 kiloya düştü. Bugüne dek 50 kilo veren Filiz Aytar, danışanlarına kendi deneyimlerini de anlatarak kilo verdiriyor.