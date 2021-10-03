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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bildiklerinizi unutun! Nobel Ödülü kurumu paylaştı: Albert Einstein yaygın bilinenin aksine...

Bildiklerinizi unutun! Nobel Ödülü kurumu paylaştı: Albert Einstein yaygın bilinenin aksine...

Dünya çapında insanlığa verilen hizmetleri ödüllendiren prestijli Nobel Ödülü kurumu, sosyal medya hesabından bugün ünlü bilim insanı Albert Einstein’ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini (not sertifikası) paylaştı. Kurum, Einstein’ın ‘yaygın bilinenin aksine’ lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğunu vurguladı.

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Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘yaygın bilinenin aksine’ ünlü fizikçi Albert Eninstein’in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti.

Açıklamayla birlikte Einstein’in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, “Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi” ifadelerini kullandı.

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