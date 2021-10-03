BBP'de deprem oldu! Partinin ağır topları istifa ettiler, yeni parti kuracaklar

BBP içinde uzun yıllar Muhsin Yazıcıoğlu ile siyaset yapan birçok isim istifa ederek yeni parti için çalışmalara başladı. Remzi Çayır öncülüğündeki Milli Yol Hareketi partileşmeye gideceğini duyurdu.

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Büyük Birlik Partisi içinden parti çıkıyor. BBP Kurucu Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakın yol arkadaşları, BBP’den istifa ederken yeni parti kurma hazırlıklarına başladı. Milli Yol Hareketi ismiyle istişare çalışmalarına başlandığı öğrenildi. BBP Eski Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, parti genel merkez binasını tutkunlarını belirtti. Çayır, “Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var.” dedi.

Yeni siyasi parti kurmak için şu ana kadar 52 ili ziyaret eden Remzi Çayır öncülüğündeki ekip, parti çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni parti çalışmaları için Tekirdağ’a gelen Milli Yol Hareketi Başkanı Remzi Çayır, “Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye’de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Farklı kesimlerden bir yapı oluşturuyoruz

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Remzi Çayır, şunları söyledi: “Şu anda Milli Yol Hareketi olarak ifade edebiliriz. Bir platform kurduk. Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti ‘Bu elbise bu millete dar geliyor’ diye.

Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor. Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahrete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı.”

Partileşme konusunda hareket edeceğiz

Partileşme süreciyle ilgili de konuşan Remzi Çayır “Bu anlamda ‘Milli Yol Hareketi’ olarak Tekirdağ 52’inci ilimiz. Sabah Edirne’de arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var. Bu ulusal anlamda kamuoyuna duyuru niteliğinde bir röportaj. Bugüne kadar kamuoyuna duyuru yapmadık. İstişarelerimiz bittikten sonra Türkiye kamuoyuna Ankara’da basın aracılığı ile umutlarımızı, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı paylaşacağız. Bu uğurda bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. 81 ili bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarımızın düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceğiz.” diye konuştu.