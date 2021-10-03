Uğur Şahin'den korkutan korona aşısı açıklaması! Gelecek yıl güncellenmiş aşılar gerekecek

İlk koronavirüs aşısının arkasındaki isimlerden olan Türk bilim insanı Uğur Şahin, salgınla mücadelede kullanılan aşılarda gelecek yıl farklılıkla karşılaşabileceklerini söyledi.

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BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin, koronavirüs salgını ve aşıların geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. İlk koronavirüs aşısının arkasındaki isimlerden olan Şahin, mutasyona uğrayan virüse karşı koruma sağlamak için muhtemelen gelecek yılın ortasına kadar yeni bir formülasyona ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Bağışıklıktan kaçan mutasyonlar ortaya çıkacak

Financial Times'a konuşan Şahin, zaman geçtikçe, vücudun bağışıklık savunmasından kaçabilen mutasyonların ortaya çıkacağını kaydetti.

Gelecek yılın ortasında yeni aşı lazım

Şahin, tahminini "Bu yıl farklı bir aşı gereksiz. Ancak gelecek yılın ortasında farklı bir durum ortaya çıkabilir." ifadeleriyle dile getirdi.

Üçüncü dozların, varyantların üstesinden gelebilecek gibi göründüğünü belirten Şahin, "Bu virüs kalacak ve daha da adapte olacak. Yeni nesil virüsün bağışıklık sistemi için mevcut olanlardan daha kolay idare edileceğini varsaymak için hiçbir nedenimiz yok. Bu sürekli bir evrim ve daha yeni başladı." dedi.

Gelecek yıl aşıda iki seçenek olacak

Uğur Şahin'e göre, gelecek yıl, aşılama programlarında iki ana akım olacak. BioNTech kurucusu, bu durumu "halihazırda iki dozu yaptırmış olanlar için destekleyici aşılar ve şimdiye kadar aşıya erişim noktasında sorunlar yaşayanlara doz desteği" şeklinde açıkladı.

Şahin, BioNTech/Pfizer aşısının gelecek dönemde ne şekilde fiyatlandırılacağına dair yorum yapmadı ancak önümüzdeki yıllarda aşıya ihtiyaç duyulacağını beklediğini sözlerine ekledi.

ABD'nin 500 milyon doz siparişi

ABD, eylül ayında, düşük gelirli ülkelere vermek üzere kâr amacı gütmeyen oranlarda BioNTech/Pfizer aşısından 500 milyon doz daha alacağını duyurmuştu.