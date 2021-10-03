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Kastamonu'da danayı tarlaya götürmek istedi! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da danayı tarlaya götürmek istedi! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

KASTAMONU’nun İnebolu ilçesinde dananın saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 65 yaşındaki Mehmet Esen, otlatmak için sahibi olduğu danayı tarlaya götürmek istedi. Esen, hayvanı tarlaya götürdüğü sırada dananın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Mehmet Esen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Esen, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Esen’in hayati tehlikesinin olması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Samsun’a sevk edildi. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Esen’in cenazesi, İnebolu’ya getirilerek aile kabristanlığında defnedildi.

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